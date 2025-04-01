OPÉRA COSÌ FAN TUTTE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins
OPÉRA COSÌ FAN TUTTE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mardi 23 février 2027.
Saint-Brevin-les-Pins
OPÉRA COSÌ FAN TUTTE
Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23
fin : 2027-02-23
Date(s) :
2027-02-23
[Nouvelle Production]
The Royal Opera COSÌ FAN TUTTE
En Direct : Mardi 23 février
Durée approximative 3h30 avec 1 entracte
Opéra chanté en italien, sous-titré en français
Synopsis
Poussés par un pari, deux jeunes hommes fomentent un plan pour tester la fidélité de leurs amantes.
S’ensuit un jeu malsain de séduction et de pouvoir, les quatre amants plongeant dans un monde étourdissant à la réalité changeante, où la vérité vacille de plus en plus.
Così fan tutte n’a pas perdu de son mordant depuis ses premières représentations scandaleuses en 1790.
Pour ses débuts dans la salle principale, Netia Jones, directrice associée du Royal Opera, réimagine la comédie de mœurs de Mozart et lui porte un regard contemporain acéré, où les ruses de la romance du 18e siècle rencontrent des stratagèmes high-techs profondément satiriques.
Pour endosser les rôles des amants, on retrouve une distribution à la jeunesse enthousiasmante menée par Louise Alder, Simone McIntosh, Mingjie Lei et Huw Montague Rendall, avec Gerald Finley dans le rôle du manipulateur Don Alfonso et Emily Pogorelc dans le rôle de Despina.
À la baguette, le chef d’orchestre Thomas Hengelbrock, qui met en valeur les mélodies exquises qui sous-tendent les thèmes provocateurs et résolument modernes au cœur de cet opéra.
Billetterie ICI>>>
Distribution
Fiordiligi LOUISE ALDER
Dorabella SIMONE MCINTOSH
Ferrando MINGJIE LEI
Guglielmo HUW MONTAGUE RENDALL
Don Alfonso GERALD FINLEY
Despina EMILY POGORELC
Direction Artistique
Musique WOLFGANG AMADEUS MOZART
Direction musicale THOMAS HENGELBROCK
Mise en scène NETIA JONES
Scénographie HYEMI SHIN
Costumes NETIA JONES, HYEMI SHIN
Lumières LUCY CARTER
Chorégraphie ANNA MORRISSEY
.
Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement OPÉRA COSÌ FAN TUTTE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin
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