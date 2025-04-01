OPÉRA COSÌ FAN TUTTE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

OPÉRA COSÌ FAN TUTTE

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-23

fin : 2027-02-23

Date(s) :

2027-02-23

[Nouvelle Production]

The Royal Opera COSÌ FAN TUTTE

En Direct : Mardi 23 février

Durée approximative 3h30 avec 1 entracte

Opéra chanté en italien, sous-titré en français

Synopsis

Poussés par un pari, deux jeunes hommes fomentent un plan pour tester la fidélité de leurs amantes.

S’ensuit un jeu malsain de séduction et de pouvoir, les quatre amants plongeant dans un monde étourdissant à la réalité changeante, où la vérité vacille de plus en plus.

Così fan tutte n’a pas perdu de son mordant depuis ses premières représentations scandaleuses en 1790.

Pour ses débuts dans la salle principale, Netia Jones, directrice associée du Royal Opera, réimagine la comédie de mœurs de Mozart et lui porte un regard contemporain acéré, où les ruses de la romance du 18e siècle rencontrent des stratagèmes high-techs profondément satiriques.

Pour endosser les rôles des amants, on retrouve une distribution à la jeunesse enthousiasmante menée par Louise Alder, Simone McIntosh, Mingjie Lei et Huw Montague Rendall, avec Gerald Finley dans le rôle du manipulateur Don Alfonso et Emily Pogorelc dans le rôle de Despina.

À la baguette, le chef d’orchestre Thomas Hengelbrock, qui met en valeur les mélodies exquises qui sous-tendent les thèmes provocateurs et résolument modernes au cœur de cet opéra.

Billetterie ICI>>>

Distribution

Fiordiligi LOUISE ALDER

Dorabella SIMONE MCINTOSH

Ferrando MINGJIE LEI

Guglielmo HUW MONTAGUE RENDALL

Don Alfonso GERALD FINLEY

Despina EMILY POGORELC

Direction Artistique

Musique WOLFGANG AMADEUS MOZART

Direction musicale THOMAS HENGELBROCK

Mise en scène NETIA JONES

Scénographie HYEMI SHIN

Costumes NETIA JONES, HYEMI SHIN

Lumières LUCY CARTER

Chorégraphie ANNA MORRISSEY

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Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement OPÉRA COSÌ FAN TUTTE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin