Baugé-en-Anjou

Opéra de Baugé 2026 Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn à Baugé

Les Capucins Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Opéra de Baugé 2026 Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn à Baugé

Musique de scène du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn

Concert orchestral accompagné d’un mascarade, interprété par des jeunes de Baugé et des environs, illustrant l’intrigue de la pièce de Shakespeare

L’intrigue de la pièce racontée en français par des chanteurs et comédiens professionnels .

Les Capucins Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 75 40 info@operadebauge.org

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English :

Opéra de Baugé 2026 Mendelssohn’s A Midsummer Night’s Dream at Baugé

L’événement Opéra de Baugé 2026 Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de l’Anjou Vert