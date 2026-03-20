Opéra de Biarritz Pays Basque Concert Le Grand Quiz Classique 16h Gare du Midi Biarritz

Opéra de Biarritz Pays Basque Concert Le Grand Quiz Classique 16h

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Grand Quiz Classique Concert participatif et solidaire

La musique classique comme vous ne l’avez jamais jouée !

Pendant 1h45 de musique live, l’orchestre, les solistes et le public jouent ensemble ! L’orchestre interprète des extraits célèbres et le public doit deviner titre, compositeur, style ou époque. Le classement évolue en direct et chacun peut gagner.

Accessible à tous, le quiz traverse les styles musique classique, opéra, musiques de films, jazz, chanson française et grands tubes internationaux.

Tout au long de la soirée, de nombreux lots seront attribués par thématique repas gastronomiques, entrées spa, expériences culturelles, bons d’achat et surprises.

L’intégralité des bénéfices sera reversée au service d’oncologie pédiatrie du Centre Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, afin de soutenir les enfants hospitalisés , leurs familles et les équipes soignantes.

1H45 .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Opéra de Biarritz Pays Basque Concert Le Grand Quiz Classique 16h

L’événement Opéra de Biarritz Pays Basque Concert Le Grand Quiz Classique 16h Biarritz a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Biarritz