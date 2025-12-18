OPÉRA DON GIOVANNI Montpellier

OPÉRA DON GIOVANNI

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – 83 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-24 2026-05-26 2026-05-29 2026-05-31

Don Giovanni KV527 est un dramma giocoso en deux actes, créé à Prague le 29 octobre 1787, sur un livret de Lorenzo da Ponte inspiré du mythe de Don Juan.

Séducteur en diable défiant à la fois Dieu et la société, Don Giovanni est devenu le symbole du libertin à la formidable force vitale pour les uns, au cynisme profanateur et mensonger pour les autres. L’homme de pouvoir cumule tous les travers et fascine artistes et public depuis sa création par Tirso de Molina et Molière, suivis de près, à Prague en 1787, par Mozart et da Ponte. Les deux créateurs ont fixé le mythe et offert à l’art lyrique son premier héros transcendant les époques. À la mise en scène, Agnès Jaoui parvient à un rare équilibre entre comédie et drame, décuplant la puissance expressive de l’œuvre et apportant une vision renouvelée des personnages. Un étincelant plateau de solistes porte aux nues cette nouvelle coproduction réunissant pas moins de trois maisons d’opéra françaises. Une production à ne manquer sous aucun prétexte !

Les dates

dimanche 24 mai

17h00

mardi 26 mai

19h00

vendredi 29 mai

20h00

dimanche 31 mai

17h00

Durée ±3h20 avec entracte .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don Giovanni KV527 is a dramma giocoso in two acts, first performed in Prague on October 29, 1787, to a libretto by Lorenzo da Ponte inspired by the myth of Don Juan.

