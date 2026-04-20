Opéra La Flûte enchantée 4 Cinémas Theatre Vernon

Vernon

Opéra La Flûte enchantée

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:30:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Opéra rediffusion du direct Royal Ballet & Opéra du 21 Avril 2026.

Synopsis

La princesse Pamina a été enlevée. Sa mère, la Reine de la Nuit, charge le jeune prince Tamino de porter secours à sa fille. Tamino et son fidèle acolyte, Papageno, se lancent dans l’aventure, mais ils comprennent rapidement que, lorsqu’on part à la recherche de l’amour, les apparences sont parfois trompeuses. Guidés par une flûte enchantée, ils rencontrent des monstres, des bandits, et une mystérieuse confrérie d’hommes mais, en fait, l’aide arrive au moment où ils s’y attendent le moins.L’opéra fantastique de Mozart brille de mille feux dans le spectacle féérique de David McVicar. Distribution prestigieuse Julia Bullock joue Pamina, Amitai Pati tient le rôle de Tamino et Huw Montague Rendall, celui de Papageno, Kathryn Lewek est la Reine de la Nuit, et Soloman Howard interprète Sarastro, sous la direction de la cheffe d’orchestre française Marie Jacquot qui fait ses débuts à Covent Garden. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Opéra La Flûte enchantée

L’événement Opéra La Flûte enchantée Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération