Opéra Le Songe d’une nuit d’été Micro-Folie Gouzon

Gouzon

Opéra Le Songe d’une nuit d’été

Micro-Folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:15:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Nombreux sont les chorégraphes qui ont puisé dans l’oeuvre de Shakespeare la

matière dramatique de leurs ballets. George Balanchine ne pouvait faire exception.

Ainsi, en 1962, il crée pour le New York City Ballet sa propre version de la comédie

de Shakespeare sur la musique de Mendelssohn. Fidèle à son vocabulaire qu’il mêle

à une subtile pantomime, il déroule en deux actes et six tableaux une intrigue

sentimentale complexe. Autour de Thésée, duc d’Athènes, et d’Hippolyte, reine des

Amazones, s’entremêlent une querelle domestique entre le roi des elfes et la reine

des fées, l’intervention du facétieux Puck et de son philtre magique ainsi que celle

d’une troupe de comédiens amateurs.Le Songe d’une nuit d’été est l’un des rares

ballets narratifs de George Balanchine. La réalisation des décors et costumes a été

confiée à un autre grand magicien de la scène, Christian Lacroix. .

Micro-Folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 gouzonmicrofolie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra Le Songe d’une nuit d’été

L’événement Opéra Le Songe d’une nuit d’été Gouzon a été mis à jour le 2026-06-01 par Creuse Confluence Tourisme