Opéra Le Songe d’une nuit d’été Micro-Folie Gouzon
Opéra Le Songe d’une nuit d’été Micro-Folie Gouzon samedi 6 juin 2026.
Gouzon
Opéra Le Songe d’une nuit d’été
Micro-Folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:15:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Nombreux sont les chorégraphes qui ont puisé dans l’oeuvre de Shakespeare la
matière dramatique de leurs ballets. George Balanchine ne pouvait faire exception.
Ainsi, en 1962, il crée pour le New York City Ballet sa propre version de la comédie
de Shakespeare sur la musique de Mendelssohn. Fidèle à son vocabulaire qu’il mêle
à une subtile pantomime, il déroule en deux actes et six tableaux une intrigue
sentimentale complexe. Autour de Thésée, duc d’Athènes, et d’Hippolyte, reine des
Amazones, s’entremêlent une querelle domestique entre le roi des elfes et la reine
des fées, l’intervention du facétieux Puck et de son philtre magique ainsi que celle
d’une troupe de comédiens amateurs.Le Songe d’une nuit d’été est l’un des rares
ballets narratifs de George Balanchine. La réalisation des décors et costumes a été
confiée à un autre grand magicien de la scène, Christian Lacroix. .
Micro-Folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 gouzonmicrofolie@gmail.com
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English : Opéra Le Songe d’une nuit d’été
L’événement Opéra Le Songe d’une nuit d’été Gouzon a été mis à jour le 2026-06-01 par Creuse Confluence Tourisme
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