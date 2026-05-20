Gouzon

Brocante du 14 juillet

Gouzon Creuse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Brocante, vide grenier rue du bourg de Gouzon

Réservation d’emplacement avant le 10 juillet, 3€ le mètre. .

Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 55 03 50

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English : Brocante du 14 juillet

L’événement Brocante du 14 juillet Gouzon a été mis à jour le 2026-05-20 par Creuse Confluence Tourisme