Micro-Folie Visite guidée de Chambord & visite VR du musée Gouzon
Micro-Folie Visite guidée de Chambord & visite VR du musée Gouzon jeudi 25 juin 2026.
Gouzon
Micro-Folie Visite guidée de Chambord & visite VR du musée
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 15:00:00
fin : 2026-06-25 17:00:00
Date(s) :
2026-06-25
14h 15h Visite guidée Découvrir Chambord
15h 17h Réalité virtuelle Visite de musée interactive ou en libre .
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 gouzonmicrofolie@gmail.com
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English : Micro-Folie Visite guidée de Chambord & visite VR du musée
L’événement Micro-Folie Visite guidée de Chambord & visite VR du musée Gouzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Confluence Tourisme
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