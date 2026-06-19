Micro-Folie VR entrez dans les tableaux & Visite libre soleil d’été Gouzon vendredi 26 juin 2026.

Gouzon

Micro-Folie VR entrez dans les tableaux & Visite libre soleil d’été

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-26 15:00:00

Date(s) :

2026-06-26

14h 15h Réalité virtuelle Entrée dans les tableaux de grands peintres

15h 17h Visite libre Soleil d’été .

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 gouzonmicrofolie@gmail.com

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English : Micro-Folie VR entrez dans les tableaux & Visite libre soleil d’été

L’événement Micro-Folie VR entrez dans les tableaux & Visite libre soleil d’été Gouzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Confluence Tourisme