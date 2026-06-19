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Micro-Folie Visite guidée Découvrir Chambord & VR Gouzon

Micro-Folie Visite guidée Découvrir Chambord & VR Gouzon

Micro-Folie Visite guidée Découvrir Chambord & VR Gouzon vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 2 Rue du Chanoine Ardant

Ville : 23230 Gouzon

Département : Creuse

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Gouzon

Micro-Folie Visite guidée Découvrir Chambord & VR

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-19 17:00:00

Date(s) :
2026-06-19

14h 15h Visite guidée Découvrir Chambord
15h 17h Réalité virtuelle Entrée dans les tableaux de grands peintres   .

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93  gouzonmicrofolie@gmail.com

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English : Micro-Folie Visite guidée Découvrir Chambord & VR

L’événement Micro-Folie Visite guidée Découvrir Chambord & VR Gouzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Confluence Tourisme

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