Gouzon

Micro-Folie Visite guidée Découvrir Chambord & VR

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 15:00:00

fin : 2026-06-19 17:00:00

Date(s) :

2026-06-19

14h 15h Visite guidée Découvrir Chambord

15h 17h Réalité virtuelle Entrée dans les tableaux de grands peintres .

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 gouzonmicrofolie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie Visite guidée Découvrir Chambord & VR

L’événement Micro-Folie Visite guidée Découvrir Chambord & VR Gouzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Confluence Tourisme