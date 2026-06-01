Gouzon

Micro-Folie Deux séries documentaires Arte

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

14h 16h Série Documentaire Arte Alhambra, le trésor du dernier sultanat

d’Espagne

Exploration inédite de l’Alhambra, à Grenade, cité palatiale fortifiée embrasée par le soleil

andalou, joyau de l’art islamique et témoin de l’ultime royaume musulman en Espagne.

16h 18h Série Documentaire Arte L’or luxe, épopées et légendes

Synonyme de richesse et de pouvoir, l’or n’a cessé de fasciner au cours de l’histoire. Etudié

par les alchimistes, traqué par les chercheurs d’or, moulé dans les parures des souverains, il a aussi inspiré de nombreuses légendes comme celle de la Toison d’Or. Aux côtés de

spécialistes, d’archéologues et d’alchimistes, retour sur l’histoire captivante du précieux

métal. .

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 gouzonmicrofolie@gmail.com

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English : Micro-Folie Deux séries documentaires Arte

L’événement Micro-Folie Deux séries documentaires Arte Gouzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Confluence Tourisme