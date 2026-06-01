Micro-Folie Deux séries documentaires Arte Gouzon
Micro-Folie Deux séries documentaires Arte Gouzon samedi 27 juin 2026.
Gouzon
Micro-Folie Deux séries documentaires Arte
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
14h 16h Série Documentaire Arte Alhambra, le trésor du dernier sultanat
d’Espagne
Exploration inédite de l’Alhambra, à Grenade, cité palatiale fortifiée embrasée par le soleil
andalou, joyau de l’art islamique et témoin de l’ultime royaume musulman en Espagne.
16h 18h Série Documentaire Arte L’or luxe, épopées et légendes
Synonyme de richesse et de pouvoir, l’or n’a cessé de fasciner au cours de l’histoire. Etudié
par les alchimistes, traqué par les chercheurs d’or, moulé dans les parures des souverains, il a aussi inspiré de nombreuses légendes comme celle de la Toison d’Or. Aux côtés de
spécialistes, d’archéologues et d’alchimistes, retour sur l’histoire captivante du précieux
métal. .
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 gouzonmicrofolie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie Deux séries documentaires Arte
L’événement Micro-Folie Deux séries documentaires Arte Gouzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Gouzon (Creuse)
- Micro-Folie Atelier ados VR Gouzon 24 juin 2026
- Micro-Folie Visite guidée de Chambord & visite VR du musée Gouzon 25 juin 2026
- Micro-Folie VR entrez dans les tableaux & Visite libre soleil d’été Gouzon 26 juin 2026
- Sortie VTT Gouzon 9 juillet 2026
- Brocante du 14 juillet Gouzon 14 juillet 2026