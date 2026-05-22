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Sortie VTT Gouzon

Sortie VTT Gouzon

Sortie VTT Gouzon jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 23230 Gouzon

Département : Creuse

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Gouzon

Sortie VTT

Gouzon Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06

Sortie accompagnée par le CCME sur les chemins de Gouzon. Départ de l’office de tourisme.
Réservation obligatoire au plus tard la veille.   .

Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90 

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English : Sortie VTT

L’événement Sortie VTT Gouzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme

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