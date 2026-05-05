Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

OPERA : Les Noces de Figaro de Mozart Conservatoire Charles Munch Paris

OPERA : Les Noces de Figaro de Mozart Conservatoire Charles Munch Paris

OPERA : Les Noces de Figaro de Mozart Conservatoire Charles Munch Paris jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Charles Munch

Adresse : 7 rue Duranti

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : <p>Placement libre dans la limite des places disponibles</p>

Une performance opéra des Noces de Figaro de Mozart

Atelier Lyrique du Conservatoire Charles Munch
Direction musicale : Lucile Steunou
Mise en scène : Colette Hochain
Costumes : Séverine Bourdais
Orchestration : Classes de Rémi Beck et Marion Navone

Figaro et Susanna, valet et camériste au service du comte et de la comtesse Almaviva, doivent surmonter les obstacles posés par le très volage comte sur le chemin de leur union.
Le vendredi 22 mai 2026
de 20h00 à 22h00
Le jeudi 21 mai 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00;2026-05-22T20:00:00+02:00_2026-05-22T22:00:00+02:00

Conservatoire Charles Munch 7 rue Duranti  75011 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr


Afficher la carte du lieu Conservatoire Charles Munch et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)