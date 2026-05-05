OPERA : Les Noces de Figaro de Mozart Conservatoire Charles Munch Paris

Une performance opéra des Noces de Figaro de Mozart

Atelier Lyrique du Conservatoire Charles Munch

Direction musicale : Lucile Steunou

Mise en scène : Colette Hochain

Costumes : Séverine Bourdais

Orchestration : Classes de Rémi Beck et Marion Navone

Figaro et Susanna, valet et camériste au service du comte et de la comtesse Almaviva, doivent surmonter les obstacles posés par le très volage comte sur le chemin de leur union.

Le vendredi 22 mai 2026

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 21 mai 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00;2026-05-22T20:00:00+02:00_2026-05-22T22:00:00+02:00

Conservatoire Charles Munch 7 rue Duranti 75011 Paris

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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