OPERA : Les Noces de Figaro de Mozart Conservatoire Charles Munch Paris
OPERA : Les Noces de Figaro de Mozart Conservatoire Charles Munch Paris jeudi 21 mai 2026.
Une performance opéra des Noces de Figaro de Mozart
Atelier Lyrique du Conservatoire Charles Munch
Direction musicale : Lucile Steunou
Mise en scène : Colette Hochain
Costumes : Séverine Bourdais
Orchestration : Classes de Rémi Beck et Marion Navone
Figaro et Susanna, valet et camériste au service du comte et de la comtesse Almaviva, doivent surmonter les obstacles posés par le très volage comte sur le chemin de leur union.
Le vendredi 22 mai 2026
de 20h00 à 22h00
Le jeudi 21 mai 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00;2026-05-22T20:00:00+02:00_2026-05-22T22:00:00+02:00
Conservatoire Charles Munch 7 rue Duranti 75011 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr
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