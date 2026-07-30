Opéra Macbeth Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Opéra Macbeth

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Une nuit d’opéra devant un écran géant Macbeth de Verdi s’invite sur les écrans de toute la Normandie. Chaque automne, l’Opéra en direct devient un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art lyrique et les curieux en quête d’émotions fortes. Cette année, c’est Macbeth qui prend l’affiche le premier Shakespeare mis en musique par Verdi, et peut-être le plus sombre. On y suit la chute vertigineuse d’un couple assoiffé de pouvoir, sur une partition à la tension dramatique saisissante. Loin des amours romantiques traditionnels, Verdi privilégie ici la peinture psychologique et l’atmosphère fantastique.

La voix devient théâtrale celle de Lady Macbeth, rugueuse et implacable, fait trembler les codes du bel canto. Capté à Rouen, cet opéra haletant sera diffusé en direct sur grand écran dans de nombreuses villes normandes, en partenariat avec France Télévisions. Une occasion unique de vivre, ensemble, une grande soirée d’opéra, comme si vous y étiez. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Opéra Macbeth

L’événement Opéra Macbeth Le Havre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie