Opéra sur grand écran La flûte enchantée Le Select Granville

Granville

Opéra sur grand écran La flûte enchantée

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 17:00:00

fin : 2026-05-18 20:30:00

Date(s) :

2026-05-18

L’opéra fantastique de Mozart brille de mille feux dans le spectacle féérique de David McVicar. Distribution prestigieuse Julia Bullock joue Pamina, Amitai Pati tient le rôle de Tamino et Huw Montague Rendall, celui de Papageno, Kathryn Lewek est la Reine de la Nuit, et Soloman Howard interprète Sarastro, sous la direction de la cheffe d’orchestre française Marie Jacquot qui fait ses débuts à Covent Garden.

De David McVica,

Avec Lucy Crowe, Amitai Pati, Huw Montague Rendall.

Durée 3h30. .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Opéra sur grand écran La flûte enchantée

L’événement Opéra sur grand écran La flûte enchantée Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer