Opéra Tosca de Giacomo Puccini : Une Tragédie Lyrique d’Amour, de Pouvoir et de Destin., Micro-Folie Châtillon-sur-Chalaronne, Châtillon-sur-Chalaronne

Opéra Tosca de Giacomo Puccini : Une Tragédie Lyrique d’Amour, de Pouvoir et de Destin. Samedi 23 mai, 19h30 Micro-Folie Châtillon-sur-Chalaronne Ain

Gratuit | Accès libre | Tout public

Découvrez Tosca de Giacomo Puccini, l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de l’opéra, diffusée à la Micro-Folie de Châtillon-sur-Chalaronne. Nous vous donnons rendez-vous à 19h30 pour une immersion de 2 heures au cœur de l’opéra, en accès libre et pour tout public, pour vivre un moment unique. Plongez dans l’intrigue passionnante de Floria Tosca, Mario Cavaradossi et Scarpia, un trio dont les destins se croisent dans une histoire intense et dramatique.

Micro-Folie Châtillon-sur-Chalaronne 52 Place Saint-Vincent-De-Paul 01400 Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474553346 https://www.chatillon-sur-chalaronne.fr/micro-folie/ Au cœur de la Dombes, dans l’ancien centre historique de Châtillon-sur-Chalaronne, le Centre Culturel de la Dombes fait vivre l’histoire et l’âme de la ville. De l’apothicairerie à la chapelle, chaque espace raconte une part du passé et met à l’honneur des figures emblématiques comme Philibert Commerson.

Aujourd’hui, le Centre Culturel est un lieu chaleureux, pensé pour tous les publics. Avec la Micro-Folie, nous vous invitons à voyager autrement grâce à un musée numérique interactif. Les œuvres sont accessibles sur grand écran et reliées à des tablettes numériques qui permettent à chacun de créer son propre parcours, de s’arrêter sur une œuvre, de lire des explications simples et de découvrir à son rythme.

Plus de 5 000 œuvres numérisées venues du monde entier vous attendent : bijoux, objets de décoration, vêtements traditionnels, tableaux, sculptures, musiques et bien d’autres trésors. Elles sont regroupées en playlists thématiques, renouvelées chaque semaine pour varier les découvertes et donner envie de revenir encore et encore.

Nous proposons également des expériences en réalité virtuelle pour vivre l’art et le patrimoine de manière immersive et surprenante. Ici, on apprend, on explore, on s’émerveille… et l’on peut faire le tour du monde sans quitter Châtillon-sur-Chalaronne.

