Visite commentée : à la découverte des secrets médicinaux de l’Hôtel-Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne, Hôtel Dieu, ancien Hôpital Royal de Châtillon sur Chalaronne, Châtillon-sur-Chalaronne

Visite commentée : à la découverte des secrets médicinaux de l’Hôtel-Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne Samedi 23 mai, 19h00 Hôtel Dieu, ancien Hôpital Royal de Châtillon sur Chalaronne Ain

Partez pour un voyage dans le temps au cœur de l’Hôtel-Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne !

Explorez notre apothicairerie, notre tisanerie et notre ouvroir, et laissez-vous guider à travers les secrets médicinaux et l’histoire fascinante de la ville.

Lors d’une visite commentée en accès libre, plongez dans la mémoire collective de Châtillon-sur-Chalaronne, découvrez les savoir-faire d’antan et laissez-vous surprendre par des trésors insoupçonnés.

Pas besoin de réservation : poussez simplement les portes et partez à la découverte de notre histoire !

Hôtel Dieu, ancien Hôpital Royal de Châtillon sur Chalaronne Place Saint Vincent de Paul 01400 Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0685774808 https://museetraditionsetvie.wixsite.com/monsite https://fr-fr.facebook.com/eolia.dang/ L’ancien Hôpital Royal de Châtillon sur Chalaronne est l’un des plus beaux témoins du patrimoine hospitalier.

Cette Hôtel Dieu comprend trois espaces d’exceptionnels.

L’histoire de la pharmacopée avec son apothicairerie, tisanerie…

L’odyssée d’un naturaliste « Philibert Commerson ».

La vie Châtillonnaise en 1900. parking

