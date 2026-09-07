Opération Barbarossa, au cœur des ténèbres (2024, 90 min), Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Opération Barbarossa, au cœur des ténèbres (2024, 90 min) Samedi 28 novembre, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T12:30:00+01:00

Juin 1941. Les Allemands ont accumulé une série de victoires faciles. Grisés par leurs succès en Norvège, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, ils se préparent à partir pour une opération secrète, à l’est… Avant Noël, ils en sont sûrs : ils seront de retour à la maison. Comment pourraient-ils imaginer qu’ils s’engagent dans une guerre d’une violence inégalée, qui va faire en quelques mois six millions de morts ?

Les acteurs de cette histoire, des soldats mais aussi des civils, autant côté allemand que côté soviétique, vont consigner leur expérience, sous forme de films amateurs mais aussi de lettres ou de journaux intimes. Loin des récits officiels et de la propagande d’État, une autre face de l’Opération Barbarossa se révèle ainsi, à hauteur d’hommes et de femmes, plongeant au cœur du brasier…

En présence de Thomas Sipp, réalisateur.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]

La sanglante invasion de l’URSS par les troupes hitlériennes en 1941, racontée à l’aide d’archives et d’images animées. En présence de Thomas Sipp, réalisateur. Dans le cadre du Mois du Doc.