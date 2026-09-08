Opération de broyage et sensibilisation au compostage Stade du Buisson de la Grolle La Chapelle-sur-Erdre
vendredi 27 novembre 2026 · Stade du Buisson de la Grolle · La Chapelle-sur-Erdre
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public
Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !
Stade du Buisson de la Grolle La Chapelle-sur-Erdre 44240
https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/
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