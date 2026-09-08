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Opération de broyage et sensibilisation au compostage Stade du Buisson de la Grolle La Chapelle-sur-Erdre

vendredi 27 novembre 2026 · Stade du Buisson de la Grolle · La Chapelle-sur-Erdre

Opération de broyage et sensibilisation au compostage Stade du Buisson de la Grolle La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Stade du Buisson de la Grolle
Adresse
La Chapelle-sur-Erdre Chemin de Kerbihan
Ville
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat !

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public 

Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !

Stade du Buisson de la Grolle La Chapelle-sur-Erdre 44240
https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/


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