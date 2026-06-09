Opération Montagne propre au Grand Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Opération Montagne propre au Grand Tourmalet

LA MONGIE Devant la billetterie Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Participez à Montagne Propre au Grand Tourmalet une journée conviviale pour ramasser les déchets et préserver nos montagnes.

Programme de la journée

9h RDV à La Mongie (devant la billetterie), pour un pot d’accueil et explications du déroulé de la journée

9h30 Répartition en petits groupes et départ sur les zones définies

12h30 Rassemblement autour de la collecte et jeu Pèse ton déchet

13h Le repas du midi se fera versant La Mongie, le pique-nique vous sera offert.

Cette année, la carte No Souci n’est pas offerte pour la participation à cette édition.

Pour les nouveaux participants non abonnés, la Carte No Souci Pyrénées vous sera proposée au tarif du renouvellement.

Il est recommandé d’apporter une paire de gants afin de ramasser les déchets en toute sécurité.

L’événement Montagne Propre est une initiative citoyenne et écologique majeure qui se déroule chaque année dans différents massifs français (Alpes, Pyrénées, Vosges, etc.). Son objectif est simple mais crucial nettoyer les massifs montagneux des déchets accumulés, principalement après la fonte des neiges.

Historiquement portée par des associations comme Mountain Riders, les stations N’Py participent depuis plus de 15 ans en organisant tous les ans des journées sous le signe de la convivialité pour que les générations futures puissent, elles aussi, profiter de nos montagnes ! .

LA MONGIE Devant la billetterie Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Take part in Montagne Propre at the Grand Tourmalet: a friendly day to collect garbage and preserve our mountains.

L’événement Opération Montagne propre au Grand Tourmalet Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65