Opération nettoyage de la plage de Kerfany avec Préserv’Action SDNR 2026 Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer
Opération nettoyage de la plage de Kerfany avec Préserv’Action SDNR 2026 Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.
Moëlan-sur-Mer
Opération nettoyage de la plage de Kerfany avec Préserv’Action SDNR 2026
Plage de Kerfany Kerfany-les-Pins Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:30:00
fin : 2026-04-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23
En suivant Eric, bénévole motivé et connaisseur du sujet, vous comprendrez les impacts de nos déchets plastique sur l’océan et les rives de nos rias. Après avoir reçu consignes et informations précises, vous partirez en mission pour récolter toutes sortes de déchets sur la plage de Kerfany-les-pins. Cette sortie est tout particulièrement recommandée en famille, pour sensibiliser petits et grands à l’enjeu d’une meilleure gestion du plastique.
Réservation obligatoire. .
Plage de Kerfany Kerfany-les-Pins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Opération nettoyage de la plage de Kerfany avec Préserv’Action SDNR 2026
L’événement Opération nettoyage de la plage de Kerfany avec Préserv’Action SDNR 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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