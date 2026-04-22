Opération nettoyage de la plage de Kerfany avec Préserv’Action SDNR 2026 Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Opération nettoyage de la plage de Kerfany avec Préserv’Action SDNR 2026

Plage de Kerfany Kerfany-les-Pins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:30:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

En suivant Eric, bénévole motivé et connaisseur du sujet, vous comprendrez les impacts de nos déchets plastique sur l’océan et les rives de nos rias. Après avoir reçu consignes et informations précises, vous partirez en mission pour récolter toutes sortes de déchets sur la plage de Kerfany-les-pins. Cette sortie est tout particulièrement recommandée en famille, pour sensibiliser petits et grands à l’enjeu d’une meilleure gestion du plastique.

Réservation obligatoire. .

Plage de Kerfany Kerfany-les-Pins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English : Opération nettoyage de la plage de Kerfany avec Préserv’Action SDNR 2026

L’événement Opération nettoyage de la plage de Kerfany avec Préserv’Action SDNR 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS