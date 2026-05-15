Opération papillon de jour Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Opération papillon de jour Rue de la Grande Abbaye Fréhel samedi 6 juin 2026.
Fréhel
Opération papillon de jour
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Un temps de sensibilisation au papillon de jour.
Le Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel investit la médiathèque pour échanger avec vous sur les espèces présentes sur notre territoire et les actions menées par le Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel. Les enfants pourront aussi participer à deux ateliers créatifs la fabrication d’un thaumatrope et d’un papillon en origami, pour repartir avec une création originale ! .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Opération papillon de jour Fréhel a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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