Optraken – Galactik Ensemble, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Optraken – Galactik Ensemble 21 et 22 janvier 2027 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 15 à 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T21:30:00+01:00

Dérapages (in)contrôlés

Que le ciel leur tombe sur la tête ou que le sol s’effondre sous leurs pieds, les cinq acrobates du collectif Galactik Ensemble s’ingénient à tenir debout, coûte que coûte. Un art de la survie et de l’esquive face à des situations plus improbables et périlleuses les unes que les autres. Sur un plateau transformé en terrain de jeu XXL, sans jamais céder à la panique, ils composent avec l’imprévisible et déploient une énergie folle pour éviter les obstacles, enchaîner les épreuves, se frotter au danger.

De cette aventure surprenante et franchement drôle émerge peu à peu la sensation que, face à un environnement hostile, notre résilience est infinie. L’humain retomberait donc toujours sur ses pieds ?

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/optraken.htm »}]

Que le ciel leur tombe sur la tête ou que le sol s’effondre sous leurs pieds, les cinq acrobates du collectif Galactik Ensemble s’ingénient à tenir debout, coûte que coûte. cirque acrobaties

N. MARTINEZ