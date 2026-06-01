Orage Intérieur – Exposition de Léo Moisy, Les Ateliers de la Ville en Bois, Nantes

Orage Intérieur – Exposition de Léo Moisy 4 – 6 juin Les Ateliers de la Ville en Bois Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

« Orage Intérieur » présente un ensemble de dessins et de sculptures, entre bas-reliefs floraux, sculptures-paravents et objets lumineux.

Il s’agit de pièces récemment réalisées lors d’une résidence de l’artiste Léo Moisy à l’Oscillo Bat à Bruxelles, auxquelles s’ajoutent de nouvelles œuvres, présentées dans une structure pensée spécifiquement pour l’espace des Ateliers de la Ville en Bois.

Papier, carton, amidon, lumières et mécanismes se déploient sous la verrière de la Ville en Bois tandis qu’un second ensemble prend place dans une salle plongée dans l’obscurité….

Les Ateliers de la Ville en Bois 23 Rue de la Ville en Bois , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lesateliersdelavilleenbois.com/ »}]

Dessins et de sculptures, entre bas-reliefs floraux, sculptures-paravents et objets lumineux. exposition sculpture