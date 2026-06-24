Orchestre Big Band Jazz église St Philippe du Roule Paris

Orchestre Big Band Jazz

oeuvres entre autres de Duke Ellington, Glen Miller, Count Basie …

par l’Orchestre Symphonique à Vent et Big Band de la Trinity School, 50 jeunes musiciens d’excellence venus d’Angleterre.

la Trinity School œuvre au service de la communauté de Croydon (Angleterre) depuis 1596.

Figurant parmi les plus importants organismes de bourses d’études du pays, offrant à des milliers de jeunes l’accès à une éducation d’excellence.

Le département Musique de la Trinity School est unique en son genre et offre des opportunités exceptionnelles aux instrumentistes et chanteurs.

Fiers de leur réputation d’excellence musicale, qui allie ambition et inclusivité. Le département Musique bénéficie d’installations de classe mondiale et est un véritable centre d’activité où des professeurs dévoués inspirent les jeunes musiciens à réaliser leur plein potentiel.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

par l’Orchestre Symphonique à Vent et Big Band de la Trinity School, 50 jeunes musiciens d’excellence venus d’Angleterre.

Le jeudi 09 juillet 2026

de 15h30 à 16h45

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T18:30:00+02:00

fin : 2026-07-09T19:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T15:30:00+02:00_2026-07-09T16:45:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1992196966756?aff=oddtdtcreator



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