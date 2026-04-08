Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen Festival musique baroque Collégiale Notre-Dame Les Andelys

Les Andelys

Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen Festival musique baroque

Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vivaldi à l’honneur Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen dimanche 31 mai à 17h à la Collégiale Notre-Dame.

Vivez un moment de grâce absolue avec l’Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen. Au programme, le célèbre Nisi Dominus de Vivaldi, une œuvre magistrale qui sublimera l’acoustique de la Collégiale pour un rendez-vous musical inoubliable.

Tarif 15 € (Gratuit pour les moins de 18 ans) .

Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie lesorguesdesandelys@free.fr

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L’événement Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen Festival musique baroque Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération