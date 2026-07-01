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Orchestre d’harmonie, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

dimanche 13 juin 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Orchestre d’harmonie, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 13 juin 2027
Fin
dimanche 13 juin 2027
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Orchestre d’harmonie Dimanche 13 juin 2027, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-13T11:00:00+02:00 – 2027-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2027-06-13T11:00:00+02:00 – 2027-06-13T12:00:00+02:00

Orchestre
Véritable institution de la musique à Bordeaux, l’Orchestre d’harmonie de Bordeaux accompagne depuis plus d’un siècle les événements qui marquent la vie de notre cité. Ils trouvent naturellement leur place au coeur de ce festival de tous les orchestres, dont ils ouvrent la journée du dimanche… en fanfare !

Ouverture des réservations à partir du jeudi 13 mai 2027 à 13H 

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707018-orchestre-dharmonie »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-orchestre-dharmonie-88941 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Orchestre

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