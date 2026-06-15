Vierzon

Orchestre d’Harmonie de Vieron

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Un projet passionnant de l’orchestre d’harmonie de la ville de Vierzon et son chef, Olivier Poulain, est né autour d’une œuvre et d’une rencontre.

L’œuvre, c’est le célébrissime premier concerto pour piano de Tchaïkovski .

Ce splendide concerto est l’expression magnifiée du Romantisme avec ses envolées virtuoses spectaculaires et ses mélodies si expressives. Cette œuvre est un Everest pour tous les pianistes.

L ‘événement sera la version avec l’orchestre d’harmonie, très rarement jouée.

Le double événement sera la rencontre avec Jean-François Bouvery.

Ce pianiste a reçu l’enseignement de grands maîtres, dont Gabriel Tacchino au CNSM de Paris. 10 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Orchestre d’Harmonie de Vieron Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON