Vierzon

Orchestre d’Harmonie de Vieron

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 20:30:00

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

Nouveau concert autour de la musique descriptive. 10 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Orchestre d’Harmonie de Vieron Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON