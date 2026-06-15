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Orchestre d’Harmonie de Vieron Vierzon

Orchestre d’Harmonie de Vieron Vierzon

Orchestre d’Harmonie de Vieron Vierzon samedi 29 mai 2027.

Adresse : 37 Avenue de la République

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : samedi 29 mai 2027

Fin : samedi 29 mai 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Orchestre d’Harmonie de Vieron

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 20:30:00
fin : 2027-05-29

Date(s) :
2027-05-29

Nouveau concert autour de la musique descriptive. 10  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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L’événement Orchestre d’Harmonie de Vieron Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON

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