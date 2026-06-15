Orchestre d’Harmonie du Cher Vierzon
Orchestre d’Harmonie du Cher Vierzon samedi 17 octobre 2026.
Vierzon
Orchestre d’Harmonie du Cher
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’Orchestre d’Harmonie du Cher, section de la CMF, Cher est une jeune formation née en 2025, qui réunit des musiciens venus de tout le département autour d’une même ambition artistique, faire rayonner l’orchestre d’harmonie dans toute sa force, sa modernité et son pouvoir d’émotion.
Dirigé par Mathias Charton, dont l’identité musicale repose sur l’exigence, l’énergie collective et le plaisir de partager avec tous les publics un répertoire ambitieux, accessible et spectaculaire. Cette formation propose une autre manière d’entendre l’orchestre une palette de timbres généreuse, une puissance sonore saisissante, mais aussi une grande finesse de couleurs et de nuances. 12 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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L’événement Orchestre d’Harmonie du Cher Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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