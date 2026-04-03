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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG BASILIQUE ST REMI – REIMS Reims

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG BASILIQUE ST REMI – REIMS Reims

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG BASILIQUE ST REMI – REIMS Reims vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : BASILIQUE ST REMI - REIMS

Adresse : PLACE CHANOINE-LADAME

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-07-10

Fin : 2026-07-10

Heure de début : 20:00

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG Début : 2026-07-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

BASILIQUE ST REMI – REIMS PLACE CHANOINE-LADAME 51100 Reims 51

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