Orchestre Symphonique de l’Aube Le chœur fait son cinéma Troyes samedi 30 mai 2026.
Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 19:30:00
2026-05-30 2026-05-31
De l’Adagietto de Mahler (Mort à Venise) à la Sarabande de Haendel (Barry Lyndon), en passant par la fougue de La Pie Voleuse (Orange Mécanique) et La Chevauchée des Walkyries de Wagner faisant voler les hélicoptères dans Apocalypse Now, ce concert plonge au cœur des chefs-d’œuvre du 7e art.
Une séance envoûtante où chaque note ravive des images inoubliables. L’Ensemble vocal Maurice Emmanuel apportera une touche plus intense encore en joignant ses voix au Requiem et à L’Ode à la joie, dont les réalisateurs ont aussi su exploiter le potentiel émotionnel.
Laissez-vous emporter par la magie du grand écran… en orchestre et en chœur.
GUSTAV MAHLER 5e symphonie « Adagietto »
CLAUDE DEBUSSY Clair de Lune
GEORG F. HAENDEL La Grande Sarabande
RICHARD WAGNER La Chevauchée des Walkyries
GIOACCHINO ROSSINI La Pie Voleuse (Ouverture)
GEORGES DELERUE Platoon
WOLFGANG A. MOZART Extrait du Requiem
LUDWIG VAN BEETHOVEN 9e symphonie « Ode à la joie » .
Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est
