Orchestre Symphonique de l’Aube Le chœur fait son cinéma

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube

2026-05-30 18:00:00

2026-05-30 19:30:00

2026-05-30

De l’Adagietto de Mahler (Mort à Venise) à la Sarabande de Haendel (Barry Lyndon), en passant par la fougue de La Pie Voleuse (Orange Mécanique) et La Chevauchée des Walkyries de Wagner faisant voler les hélicoptères dans Apocalypse Now, ce concert plonge au cœur des chefs-d’œuvre du 7e art.



Une séance envoûtante où chaque note ravive des images inoubliables. L’Ensemble vocal Maurice Emmanuel apportera une touche plus intense encore en joignant ses voix au Requiem et à L’Ode à la joie, dont les réalisateurs ont aussi su exploiter le potentiel émotionnel.



Laissez-vous emporter par la magie du grand écran… en orchestre et en chœur.



GUSTAV MAHLER 5e symphonie « Adagietto »

CLAUDE DEBUSSY Clair de Lune

GEORG F. HAENDEL La Grande Sarabande

RICHARD WAGNER La Chevauchée des Walkyries

GIOACCHINO ROSSINI La Pie Voleuse (Ouverture)

GEORGES DELERUE Platoon

WOLFGANG A. MOZART Extrait du Requiem

LUDWIG VAN BEETHOVEN 9e symphonie « Ode à la joie » .

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est

