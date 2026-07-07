Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp – Sans électricité, Lieu surprise !, Rezé
mercredi 26 mai 2027 · Lieu surprise ! · Rezé
Informations pratiques
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp – Sans électricité Mercredi 26 mai 2027, 20h00 Lieu surprise ! Loire-Atlantique
De 8€ à 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-26T20:00:00+02:00 – 2027-05-26T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-26T20:00:00+02:00 – 2027-05-26T21:30:00+02:00
Pour son retour à Rezé, l’OTPMD présente une nouvelle création. Un projet toujours imprégné des parcours musicaux des différent·es musicien·nes de l’ensemble, élargi à 18 interprètes au lieu de 12 pour l’occasion. Ils et elles mêlent ici free jazz, post-punk, brass band et orchestrations symphoniques. Un projet unique pour l’OTPMD, qui se lance le défi de vous faire groover sans aucune amplification. À ne pas manquer !
Lieu surprise ! Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/orchestre-tout-puissant-marcel-duchamp-sans-electricite/ »}]
Programmé en 2024 dans le cadre de La Rentrée Grands Formats, l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp est de retour à la Soufflerie avec un concert 100% acoustique dans un lieu surprise !
DR
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