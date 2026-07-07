Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp – Sans électricité, Lieu surprise !, Rezé

Informations pratiques

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp – Sans électricité Mercredi 26 mai 2027, 20h00 Lieu surprise ! Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-26T20:00:00+02:00 – 2027-05-26T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-26T20:00:00+02:00 – 2027-05-26T21:30:00+02:00

Pour son retour à Rezé, l’OTPMD présente une nouvelle création. Un projet toujours imprégné des parcours musicaux des différent·es musicien·nes de l’ensemble, élargi à 18 interprètes au lieu de 12 pour l’occasion. Ils et elles mêlent ici free jazz, post-punk, brass band et orchestrations symphoniques. Un projet unique pour l’OTPMD, qui se lance le défi de vous faire groover sans aucune amplification. À ne pas manquer !

Lieu surprise ! Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/orchestre-tout-puissant-marcel-duchamp-sans-electricite/ »}]

Programmé en 2024 dans le cadre de La Rentrée Grands Formats, l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp est de retour à la Soufflerie avec un concert 100% acoustique dans un lieu surprise !

DR