Orchestres Démos Philharmonie de Paris Paris

Dans une cohérence pédagogique et artistique globale, il propose un apprentissage de la musique classique à des enfants ne disposant pas d’un accès facile à cette pratique pour des raisons économiques, sociales ou géographiques. Le projet s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans habitant dans des quartiers relevant de la politique de la ville (QPV) ou dans des zones de revitalisation rurale (ZRR) éloignées des lieux de pratique. Chaque enfant se voit confier un instrument de musique pendant trois ans. Encadrés par des professionnels de la musique et du champ social, les différents groupes d’enfants qui constituent un orchestre suivent des ateliers hebdomadaires de 3 h 30 en moyenne, répartis en familles d’instruments, et se retrouvent régulièrement pour une répétition en tutti.

Le dispositif doit sa réussite notamment à un encadrement éducatif adapté, à la coopération entre acteurs de la culture et acteurs du champ social, au développement d’une pédagogie collective spécifique et à la formation continue des intervenants.

Évolution de la relation aux apprentissages, confiance en soi, concentration et écoute, respect de l’autre, créativité… Les bienfaits de Démos sont nombreux et plus de 13 000 enfants en ont déjà bénéficié. D’abord centré sur la région Île-de France, le dispositif s’est développé à l’échelle nationale à partir de 2015 et compte désormais près d’une cinquantaine d’orchestres répartis sur l’ensemble du territoire français.

Coordonné par la Philharmonie de Paris, Démos est soutenu par le ministère de la Culture, le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation / l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le ministère des Outre-mer, et les caisses d’allocations familiales. À ce financement s’ajoute celui, décisif, de plus de 300 collectivités territoriales impliquées qui accueillent les orchestres, et d’une communauté de mécènes engagés. Il est parrainé par Lilian Thuram, Président de la Fondation Éducation contre le racisme, par la pianiste Khatia Buniatishvili, par le philosophe Souleymane Bachir Diagne, et par la violoncelliste Astrig Siranossian.

Initié en 2010, Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) œuvre en faveur de la démocratisation culturelle par la pratique musicale en orchestre. Il forme les futurs citoyens du XXIe siècle en plaçant la musique au cœur de leur développement, et en donnant une place centrale au travail social.

Du jeudi 17 juin 2027 au dimanche 20 juin 2027 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-17T02:00:00+02:00

fin : 2027-06-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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