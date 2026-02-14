Orchidées et autres curiosités…, Parking de l’église, Sentilly, Monts-sur-Orne

Orchidées et autres curiosités… Dimanche 7 juin, 14h30 Parking de l’église, Sentilly Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Chaussures de marche conseillées. Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Dans ces anciennes carrières de sable et de calcaire, découvrez des curiosités géologiques uniques et faites de surprenantes découvertes botaniques. Voyagez dans le temps, des anciennes mers tropicales aux orchidées sauvages ! Dès 8 ans.

Parking de l’église, Sentilly sentilly orne Monts-sur-Orne 61150 Sentilly Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Béatrice gillot