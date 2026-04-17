Les Bordes

Orchidées et compagnie

Les Bordes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Cette sortie propose de découvrir la lfore du site en s’attachant plus particulièrement aux orchidées qui en font la renommée.

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Les Bordes 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

This outing offers an opportunity to discover the lfor of the site, with a particular focus on the orchids for which it is famous.

L’événement Orchidées et compagnie Les Bordes a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY