Orchidées et compagnie Les Bordes
Orchidées et compagnie Les Bordes dimanche 17 mai 2026.
Les Bordes
Orchidées et compagnie
Les Bordes Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Cette sortie propose de découvrir la lfore du site en s’attachant plus particulièrement aux orchidées qui en font la renommée.
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Les Bordes 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
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English :
This outing offers an opportunity to discover the lfor of the site, with a particular focus on the orchids for which it is famous.
L’événement Orchidées et compagnie Les Bordes a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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