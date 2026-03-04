Oreilles augmentées – Tomkin/ Bruit vert, TU – Théâtre Universitaire Nantes, Nantes

Oreilles augmentées – Tomkin/ Bruit vert Mercredi 18 mars, 14h00 TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:00:00+01:00

Cet atelier immersif nous invite à la découverte de l’audio-naturalisme, autrement dit l’art d’enregistrer les sons du vivant — faune, flore et phénomènes naturels. Une pratique qui révèle le monde qui nous entoure grâce à des capteurs d’un autre genre.

Avec Thomas Cochini – Bruit vert

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Atelier immersif – Assemblée #4 Les Intelligences

Kevin Charvot