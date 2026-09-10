Orelsan, Zénith de Lille, Lille
jeudi 22 octobre 2026 · Zénith de Lille · Lille
Informations pratiques
Orelsan 22 et 23 octobre Zénith de Lille Nord
46.5€ Debout / 56.5€ Early Entrance / 62€ Catégorie 1 / 77€ Catégorie Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T19:30:00+02:00 – 2026-10-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T19:30:00+02:00 – 2026-10-23T22:00:00+02:00
PREVENTE A PARTIR DU MERCREDI 4 MARS 2026 – 12H00
« On vous a préparé une toute nouvelle tournée, pleine de surprises ».
OrelSan revient sur scène avec un spectacle inédit, encore plus fort et inattendu.
La tournée 2026 s’annonce déjà comme le rendez-vous immanquable.
Réservez dès maintenant vos places pour vivre l’événement incontournable de l’année
Zénith de Lille 1 BD des Cités Unies, 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/65326 »}]
« On vous a préparé une toute nouvelle tournée, pleine de surprises ». Orelsan lille
Orelsan
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