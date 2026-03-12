Ori Jacobson & Jeremy Hinnekens en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Le duo présentera une sélection de standards de jazz préférés ainsi que des compositions originales qui s’inscrivent dans la tradition du jazz tout en reflétant leurs voix personnelles et leur interaction unique.

Ori Jacobson : saxophone tenor

Jeremy Hinnekens : piano

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Les bons amis Ori Jacobson et Jeremy Hinnekens se réunissent pour une soirée de dialogue musical, partageant leur amour commun pour le jazz.

Le dimanche 03 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 03 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-04T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T19:30:00+02:00_2026-05-03T20:30:00+02:00;2026-05-03T21:30:00+02:00_2026-05-03T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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