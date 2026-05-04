Orient-occident Philharmonie de Paris Paris

Si développé soit-il, le répertoire pour violoncelle et guitare est un parent pauvre de la création contemporaine. Raison pour laquelle le duo Lechner-Márquez s’est lancé dans un projet de commandes mettant à profit leur exceptionnelle affinité musicale. Mais les compositrices et compositeurs auxquels ils se sont adressés ont tous des attaches multiples : ainsi du Brésilien Egberto Gismonti, en partie formé en France et travaillant avec des jazzmen et des musiciens traditionnels, ou de Konstantia Gourzi, compositrice grecque installée en Allemagne, tout comme du Franco-Argentin Oscar Strasnoy. Quant au Franco-Libanais Zad Moultaka et à l’Iranienne Golfam Khayam, ils dressent un pont entre Moyen-Orient et Occident.

Anja Lechner et Pablo Márquez explorent le répertoire pour violoncelle et guitare depuis une vingtaine d’années, développant un son unique, point de départ d’une série de commandes à des compositrices et compositeurs venus de toutes les latitudes.

Le dimanche 22 novembre 2026

de 16h00 à 17h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-22T17:00:00+01:00

fin : 2026-11-22T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-22T16:00:00+02:00_2026-11-22T17:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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