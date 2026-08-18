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AGENDA · Vimoutiers

Orkès Trans Kabar Ecole de musique intercommunale Vimoutiers

mardi 22 septembre 2026 · Ecole de musique intercommunale · Vimoutiers

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Ecole de musique intercommunale
Adresse
1 rue de Châtelet
Ville
61120 Vimoutiers
Département
Orne
Tarif

Vimoutiers

Orkès Trans Kabar

Ecole de musique intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-22
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-22

Vous jouez d’un instrument de musique ou êtes un chanteur passionné ? L’Orkès Trans Kabar, orchestre réunionnais intergénérationnel et
multiculturel, dirigé par Stéphane Hoareau, vous ouvre ses portes.

Répétitions la semaine pour une restitution le dimanche.

> En partenariat avec les Arts Improvisés dans le cadre des Résidences rurales.
> Inscription recommandée   .

Ecole de musique intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 52 73 50 72  coordination.lesartsimprovises@orange.fr

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English : Orkès Trans Kabar

L’événement Orkès Trans Kabar Vimoutiers a été mis à jour le 2026-08-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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