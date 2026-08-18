Orkès Trans Kabar Ecole de musique intercommunale Vimoutiers
mardi 22 septembre 2026 · Ecole de musique intercommunale · Vimoutiers
Informations pratiques
Vimoutiers
Orkès Trans Kabar
Ecole de musique intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-22
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-22
Vous jouez d’un instrument de musique ou êtes un chanteur passionné ? L’Orkès Trans Kabar, orchestre réunionnais intergénérationnel et
multiculturel, dirigé par Stéphane Hoareau, vous ouvre ses portes.
Répétitions la semaine pour une restitution le dimanche.
> En partenariat avec les Arts Improvisés dans le cadre des Résidences rurales.
> Inscription recommandée .
Ecole de musique intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 52 73 50 72 coordination.lesartsimprovises@orange.fr
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English : Orkès Trans Kabar
L’événement Orkès Trans Kabar Vimoutiers a été mis à jour le 2026-08-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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