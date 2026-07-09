Orlando Chapelle de la Congrégation Poligny
jeudi 17 décembre 2026 · Chapelle de la Congrégation · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Orlando
Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17 21:30:00
Date(s) :
2026-12-17
Théâtre À partir de 11 ans 1 h
Collectif Gwen
Orlando relate la vie d’un héros dont l’existence s’étend du XVIe siècle à nos jours, et qui change de sexe en cours de route. D’abord apprenti-poète à l’époque élisabéthaine, puis ambassadeur à Constantinople, Orlando se réveille, un beau matin du XVIIIe siècle, métamorphosé en femme. Elle découvre au gré de ses aventures les contraintes et les privilèges de sa nouvelle identité sexuelle. Elle résiste tant bien que mal aux injonctions de l’ère victorienne, et le XXe siècle s’ouvre, pour elle, sur un élan libérateur elle a enfin réussi ce à quoi elle rêvait déjà jeune garçon écrire. Résolument moderne, d’une drôlerie et d’une intelligence rares, le roman de Virginia Woolf nous invite à l’écriture de notre propre vie, une vie libre de tout asservissement.
D’après l’œuvre de Virginia Woolf
Adaptation, mise en scène et jeu Lucie Brandsma, Sébastien Dalloni et Thomas Harel .
Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr
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English : Orlando
L’événement Orlando Poligny a été mis à jour le 2026-07-22 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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