ORLANDO UNE BIOGRAPHIE Montpellier
mardi 12 janvier 2027 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ORLANDO UNE BIOGRAPHIE
178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault
Tarif : 8 – 8 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-12
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2027-01-12 2027-01-13 2027-01-14 2027-01-15 2027-01-16
Avec cet Orlando, on plonge dans la biographie imaginaire du personnage trans le plus célèbre de la littérature. Comment devenir soi dans une société qui prétend déjà nous définir ?
Avec cet Orlando, on plonge dans la biographie imaginaire du personnage trans le plus célèbre de la littérature. Comment devenir soi dans une société qui prétend déjà nous définir ?
La réponse de Virginia Woolf tient dans le délirant voyage de son protagoniste à travers quatre siècles où Orlando sera tour à tour favori d’Élisabeth Ière, amant d’une princesse russe, ambassadeur, femme mondaine, apprentie poétesse, bisexuelle et écrivaine, successivement et tout à la fois.
Ode à l’imagination émancipatrice contre des temps où les assauts du réel nous étouffent, la mise en scène de Katia Ferreira épouse la fantaisie du roman sans atténuer la violence des dominations patriarcales, classistes et coloniales dénoncées par l’autrice.
Toutes les dates:
12/01/2027 19:30
13/01/2027 19:30
14/01/2027 19:30
15/01/2027 19:30
16/01/2027 17:00
à partir de 16 ans
Durée 3h avec entracte .
178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65
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English : ORLANDO UNE BIOGRAPHIE
With this Orlando, we dive into the fictional biography of literature’s most famous transgender character. How can one become oneself in a society that already claims to define us?
L’événement ORLANDO UNE BIOGRAPHIE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT MONTPELLIER
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