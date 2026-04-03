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ORLEANS LOIRET BASKET / SAINT-CHAMOND ARENA D’ORLEANS Orleans

ORLEANS LOIRET BASKET / SAINT-CHAMOND ARENA D’ORLEANS Orleans

ORLEANS LOIRET BASKET / SAINT-CHAMOND ARENA D’ORLEANS Orleans mardi 5 mai 2026.

Lieu : ARENA D'ORLEANS

Adresse : RUE DU PRESIDENT ROBERT SCHUMAN

Ville : 45000 Orleans

Département : 45

Début : 2026-05-05

Fin : 2026-05-05

Heure de début : 20:00

ORLEANS LOIRET BASKET / SAINT-CHAMOND Début : 2026-05-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ARENA D’ORLEANS RUE DU PRESIDENT ROBERT SCHUMAN 45000 Orleans 45

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