Orpheus Jam au Truskel Truskel Paris

Informations pratiques

Venez jouer et chanter dans cette superbe salle de rock parisienne toute équipée ! Tous les styles, morceaux, reprises, compos, impros et personnes sont les bienvenus ! Batterie, ampli basse, ampli guitare et micros sur place !

Ramenez vos instruments, vos baguettes, et vos potes, ça va être le feu !!

La Orpheus Jam revient au Truskel le mercredi 8 juillet!

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit sous condition

Prix libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T00:00:00+02:00

Truskel 12, rue Feydeau 75002 Paris

https://www.instagram.com/p/DaNsK9itkdp/



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