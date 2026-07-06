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Orpheus Jam au Truskel Truskel Paris

mercredi 8 juillet 2026 · Truskel · Paris

Orpheus Jam au Truskel Truskel Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Truskel
Adresse
12, rue Feydeau
Ville
75002 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Prix libre</p>

Venez jouer et chanter dans cette superbe salle de rock parisienne toute équipée ! Tous les styles, morceaux, reprises, compos, impros et personnes sont les bienvenus ! Batterie, ampli basse, ampli guitare et micros sur place !

Ramenez vos instruments, vos baguettes, et vos potes, ça va être le feu !!

La Orpheus Jam revient au Truskel le mercredi 8 juillet!
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h00 à 00h00
gratuit sous condition

Prix libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T00:00:00+02:00

Truskel 12, rue Feydeau  75002 Paris
https://www.instagram.com/p/DaNsK9itkdp/


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