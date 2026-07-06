Orpheus Jam au Truskel Truskel Paris
mercredi 8 juillet 2026 · Truskel · Paris
Informations pratiques
Venez jouer et chanter dans cette superbe salle de rock parisienne toute équipée ! Tous les styles, morceaux, reprises, compos, impros et personnes sont les bienvenus ! Batterie, ampli basse, ampli guitare et micros sur place !
Ramenez vos instruments, vos baguettes, et vos potes, ça va être le feu !!
La Orpheus Jam revient au Truskel le mercredi 8 juillet!
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h00 à 00h00
gratuit sous condition
Prix libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T00:00:00+02:00
Truskel 12, rue Feydeau 75002 Paris
https://www.instagram.com/p/DaNsK9itkdp/
Afficher la carte du lieu Truskel et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026