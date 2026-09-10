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AGENDA · Le Mans

Oser l’inconnu Médiathèque Aragon Le Mans

mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Oser l’inconnu

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-09-29

Emprunt
Un indice ou deux, une pochette et tout un monde imaginaire à explorer. Empruntez à l’aveugle, un document mystère et laissez-vous guider par votre curiosité !

du 29 sept. au 17 oct. Aragon
Tout public   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Oser l’inconnu Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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