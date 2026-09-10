Oser l’inconnu Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Oser l’inconnu

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-29

Emprunt

Un indice ou deux, une pochette et tout un monde imaginaire à explorer. Empruntez à l’aveugle, un document mystère et laissez-vous guider par votre curiosité !

du 29 sept. au 17 oct. Aragon

Tout public .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Oser l’inconnu Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72