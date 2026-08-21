Oser l’inconnu, Médiathèque Aragon, Le Mans

Informations pratiques

Oser l’inconnu 2 et 3 octobre Médiathèque Aragon Sarthe

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Un indice ou deux, une pochette et tout un monde imaginaire à explorer. Empruntez à l’aveugle, un document mystère et laissez-vous guider par votre curiosité !

du 29 sept. au 17 oct. – Médiathèque Aragon

Tout public

Médiathèque Aragon 54 Rue du port, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 48 74 https://mediatheques.lemans.fr

Emprunt

Ville du Mans