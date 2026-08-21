AGENDA · Le Mans
Oser l’inconnu, Médiathèque Aragon, Le Mans
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans
Informations pratiques
Oser l’inconnu 2 et 3 octobre Médiathèque Aragon Sarthe
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Un indice ou deux, une pochette et tout un monde imaginaire à explorer. Empruntez à l’aveugle, un document mystère et laissez-vous guider par votre curiosité !
du 29 sept. au 17 oct. – Médiathèque Aragon
Tout public
Médiathèque Aragon 54 Rue du port, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 48 74 https://mediatheques.lemans.fr
Emprunt
Ville du Mans
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