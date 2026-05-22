Osez enfiler votre cape ! Maison de quartier Pierre-Guédou Le Mans
Osez enfiler votre cape ! Maison de quartier Pierre-Guédou Le Mans lundi 6 juillet 2026.
Le Mans
Osez enfiler votre cape !
Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:15:00
fin : 2026-07-06 17:15:00
Date(s) :
2026-07-06
Lecture
Et si le héros c’était un peu chacun de nous ?
En famille, partez pour une aventure pas comme les autres À chaque étape, une histoire. Dans chaque histoire, un indice. Et derrière chaque indice, une nouvelle mission !
Une aventure ludique et coopérative, des lectures enrichissantes et intergénérationnelles pour découvrir que le courage, l’entraide et l’imagination sont des super-pouvoirs à la portée de tous.
Sur réservation au 02 43 85 16 61
16h15 Maison de quartier Pierre Guédou
En famille, dès 3 ans .
Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Osez enfiler votre cape ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72
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