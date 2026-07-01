​Osez l’IA : IA LAB LIVE (édition multiplex), Palais de la Bourse de Marseille, Marseille

mardi 7 juillet 2026 · Palais de la Bourse de Marseille · Marseille

Informations pratiques

​Osez l’IA : IA LAB LIVE (édition multiplex) Mardi 7 juillet, 09h30 Palais de la Bourse de Marseille Bouches-du-Rhône

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T09:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T09:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Un événement libre et gratuit sur inscription, dédié aux Dirigeants de TPE/PME, réseaux d’entreprises, acteurs publics et économiques.

​Une journée en 2 temps – simple et efficace :

​☀️ Une matinée pour comprendre et s’inspirer

Vous participez aux conférences, démonstrations et retours d’expérience dans le hub de votre choix :

Des témoignages et retours d’expérience sur la mise en oeuvre réelle de l’IA dans des entreprises

Les hubs sont connectés en direct pour une expérience partagée

​09h30 – Accueil & networking

​10h00 – Ouverture & vision : Enjeux de la montée en compétences sur l’intelligence artificielle

​10h30 – Atelier : gagner du temps avec l’IA

​11h15 – Cas d’usage & retours d’expérience

​11h45 – Découverte du certificat Google IA Pro

​12h30 – Fin de la matinée

​ Une après-midi d’IA en pratique (100% webinaire)

Place à la pratique avec des ateliers concrets animés par les coachs Google :

Vous choisissez 2 ateliers (1 par session) parmi 4 ateliers accessibles entièrement à distance (lien à venir)

Objectif : repartir avec des usages immédiatement activables

​Session 1 — 14h00 à 15h00 (1 atelier au choix)

​Je raconte et mets en valeur l’histoire de mon entreprise grâce à l’IA

​Je crée ma stratégie réseaux sociaux avec l’aide de l’IA

​Session 2 — 15h15 à 16h15 (1 atelier au choix)

​J’optimise mon site web et l’expérience utilisateur avec l’aide de l’IA

​J’apprends à répondre à mes avis clients positifs et négatifs

​Places limitées par lieu et par atelier si participation présentielle — inscription recommandée dès maintenant.

Palais de la Bourse de Marseille 9, la Canebière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://luma.com/gf9faxj2 »}] https://luma.com/gf9faxj2

​Un événement libre et gratuit sur inscription, dédié aux Dirigeants de TPE/PME, réseaux d’entreprises, acteurs publics et économiques. TPE PME

@rialitylab