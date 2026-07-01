Osez l’IA : IA LAB LIVE (édition multiplex), Palais de la Bourse de Marseille, Marseille
mardi 7 juillet 2026 · Palais de la Bourse de Marseille · Marseille
Informations pratiques
Osez l’IA : IA LAB LIVE (édition multiplex) Mardi 7 juillet, 09h30 Palais de la Bourse de Marseille Bouches-du-Rhône
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T09:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T09:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Un événement libre et gratuit sur inscription, dédié aux Dirigeants de TPE/PME, réseaux d’entreprises, acteurs publics et économiques.
Une journée en 2 temps – simple et efficace :
☀️ Une matinée pour comprendre et s’inspirer
Vous participez aux conférences, démonstrations et retours d’expérience dans le hub de votre choix :
Des témoignages et retours d’expérience sur la mise en oeuvre réelle de l’IA dans des entreprises
Les hubs sont connectés en direct pour une expérience partagée
09h30 – Accueil & networking
10h00 – Ouverture & vision : Enjeux de la montée en compétences sur l’intelligence artificielle
10h30 – Atelier : gagner du temps avec l’IA
11h15 – Cas d’usage & retours d’expérience
11h45 – Découverte du certificat Google IA Pro
12h30 – Fin de la matinée
Une après-midi d’IA en pratique (100% webinaire)
Place à la pratique avec des ateliers concrets animés par les coachs Google :
Vous choisissez 2 ateliers (1 par session) parmi 4 ateliers accessibles entièrement à distance (lien à venir)
Objectif : repartir avec des usages immédiatement activables
Session 1 — 14h00 à 15h00 (1 atelier au choix)
Je raconte et mets en valeur l’histoire de mon entreprise grâce à l’IA
Je crée ma stratégie réseaux sociaux avec l’aide de l’IA
Session 2 — 15h15 à 16h15 (1 atelier au choix)
J’optimise mon site web et l’expérience utilisateur avec l’aide de l’IA
J’apprends à répondre à mes avis clients positifs et négatifs
Places limitées par lieu et par atelier si participation présentielle — inscription recommandée dès maintenant.
Palais de la Bourse de Marseille 9, la Canebière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://luma.com/gf9faxj2 »}] https://luma.com/gf9faxj2
Un événement libre et gratuit sur inscription, dédié aux Dirigeants de TPE/PME, réseaux d’entreprises, acteurs publics et économiques. TPE PME
@rialitylab
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- ALLAH-LAS LE MAKEDA Marseille 2 juillet 2026
- ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ / DUO BRADY – Orchestre National de Jazz / COUR DE LA VIEILLE CHARITE (EN EXTERIEUR) Marseille 2 juillet 2026
- Pleine Lune, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille 2 juillet 2026
- Projet Tae’thir, Le Plan de A à Z, Marseille 3 juillet 2026
- Just one Tile, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille 3 juillet 2026