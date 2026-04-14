O’stammtisch, Médiathèque Ormédo, Orvault

O’stammtisch Samedi 25 avril, 10h30 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:45:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:45:00+02:00

Conversation allemande animée par Jacqueline, du Comité de Jumelage d’Orvault

Vous parlez allemand ? Ormédo et le CJO vous proposent de pratiquer la langue de Goethe dans l’esprit des Stammtisch, ces réunions traditionnelles en Allemagne dans un lieu public pour permettre aux participants de discuter et s’amuser. Treffen Sie uns am Stammtisch!

Samedis 25 avril et 20 juin · 10h30 · Ormédo · durée 1h15 · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 90 60 »}]

Des conversations pour pratiquer l’allemand allemand conversation